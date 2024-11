Momenti di tensione nei pressi del cineforum di via Madonna di Fatima a Salerno, dove una rissa tra studenti si è conclusa con tre ragazzi feriti e trasportati in ospedale. L’episodio, avvenuto nel pomeriggio, ha coinvolto cinque adolescenti, tutti frequentanti l’Istituto Nautico, con età comprese tra i 14 e i 15 anni.

La Dinamica dell’Accaduto

Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli agenti della Polizia di Stato, la lite ha avuto origine da un diverbio tra studenti, degenerato rapidamente in uno scontro fisico. Tra i protagonisti, un ragazzo di origine siriana, armato di un tirapugni, ha colpito tre coetanei, provocando loro lievi lesioni.

I ragazzi feriti sono stati subito accompagnati in ospedale per accertamenti, ma fortunatamente non si segnalano condizioni gravi. Gli insegnanti che li accompagnavano sono rimasti al loro fianco durante le visite mediche.

Dopo l’aggressione, il ragazzo straniero si è dato alla fuga insieme al fratello maggiorenne.

Intervento delle Forze dell’Ordine

Gli agenti della sezione Volanti sono intervenuti tempestivamente sul luogo della rissa e stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. Gli inquirenti sono ora impegnati a rintracciare il giovane aggressore e il fratello, attualmente irreperibili.

Preoccupazioni sulla Sicurezza degli Studenti

L’episodio ha sollevato preoccupazioni tra genitori e docenti, portando alla ribalta il tema della sicurezza nelle attività scolastiche e nelle aree limitrofe agli istituti.

Le autorità scolastiche dell’Istituto Nautico hanno già annunciato che collaboreranno pienamente con le forze dell’ordine per individuare eventuali responsabilità e prevenire simili episodi in futuro.