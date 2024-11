Una tragica fatalità ha spezzato la vita di Maryna Malashschuk, 40 anni, residente a Poggiomarino e di origine ucraina. La donna, travolta dalla sua stessa auto parcheggiata in discesa, è morta in ospedale dopo giorni di agonia. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente. A darne notizia è Il Mattino di oggi.

La Dinamica dell’Incidente

La tragedia si è consumata sabato scorso in via Passanti Flocco, alla periferia di Poggiomarino. Secondo la ricostruzione fornita dagli agenti della Polizia Municipale, Maryna era scesa dalla sua auto, che si trovava parcheggiata in discesa. Probabilmente a causa di un malfunzionamento del freno a mano, il veicolo si è messo in movimento, travolgendo la donna.

I Soccorsi e il Ricovero

Alcuni passanti hanno prontamente soccorso Maryna, chiamando i sanitari. La donna è stata trasportata d’urgenza al Presidio Ospedaliero di Nola e successivamente trasferita all’Ospedale del Mare di Napoli per un intervento chirurgico. Nonostante gli sforzi del personale medico, Maryna è deceduta nella notte tra martedì e mercoledì.

Indagini in Corso

La Procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia per accertare eventuali responsabilità o negligenze. Al centro delle indagini ci sono:

Le condizioni del veicolo, per verificare se un guasto tecnico abbia contribuito all’incidente.

La posizione e la pendenza del parcheggio, per valutare se vi siano stati errori o fattori ambientali che abbiano aggravato la situazione.

Comunità in Lutto

Maryna Malashschuk era ben conosciuta nella comunità di Poggiomarino, dove lavorava in un bar. La sua scomparsa ha suscitato profonda commozione tra i residenti e i suoi colleghi, che la ricordano come una persona gentile e laboriosa.