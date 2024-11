Tragedia sulla strada questa notte a Mesola, in provincia di Ferrara, dove un camionista di 59 anni, residente a Eboli (Salerno), ha perso la vita in un incidente stradale. L’uomo, che stava trasportando ortaggi in direzione Venezia, è deceduto sul colpo dopo che il suo camion, per cause ancora in fase di accertamento, ha urtato le barriere di protezione, ribaltandosi su un lato e prendendo fuoco.

L’intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, i carabinieri di Lagosanto, del Nucleo Radiomobile e della stazione di Mesola, insieme ai vigili del fuoco di Codigoro, che hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire con precisione la dinamica e le cause che hanno portato al tragico incidente.

Sequestro del camion e indagini in corso

Il camion coinvolto nell’incidente è posto sotto sequestro dai carabinieri per le necessarie verifiche. La salma del camionista è trasferita all’obitorio, e nei prossimi giorni potrebbe essere effettuato un esame autoptico per determinare con esattezza le cause del decesso.