Una tragedia ha scosso la comunità di Civitanova e Montecosaro questa mattina (29 novembre), quando Eleonora Dolci, una giovane mamma di 33 anni, ha perso la vita in un terribile incidente stradale lungo la strada Valdete, in contrada Camera.

La Dinamica dello Scontro

L’incidente si è verificato intorno alle 9 nei pressi di un incrocio. Per motivi ancora in fase di accertamento, l’auto su cui viaggiava Eleonora si è scontrata violentemente con un camion dei rifiuti.

Eleonora Dolci, alla guida dell’auto, è deceduta sul colpo a causa dell’impatto devastante.

Una passeggera, sua amica di Porto San Giorgio, è rimasta gravemente ferita ed è trasportata in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona.

Anche il conducente del camion ha riportato ferite ed è stato soccorso dai sanitari.

Interventi sul Posto

L’allarme è stato lanciato dalla centrale operativa del 118, mobilitando:

I sanitari della Croce Azzurra di Porto San Giorgio per i primi soccorsi.

I vigili del fuoco di Fermo, che hanno lavorato per liberare i feriti dalle lamiere.

Le forze dell’ordine, impegnate nella ricostruzione della dinamica dell’incidente.

La strada è temporaneamente chiusa per permettere i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti.

Un Dolore Che Colpisce la Comunità

Eleonora Dolci era dipendente del McDonald’s di Campiglione di Fermo. Recentemente, si era trasferita con la sua famiglia a Montecosaro per costruire una nuova vita insieme ai suoi due bambini piccoli.