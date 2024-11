Nella notte, intorno alle 4:00, una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata in provincia di Catania, a 11 chilometri dal comune di Ramacca, secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). L’evento sismico si è verificato a una profondità di 9 chilometri.

Nessun Danno Segnalato

Fortunatamente, al momento non si registrano danni a cose o persone, e non sono state riportate situazioni di emergenza. Tuttavia, la scossa è stata percepita da alcuni abitanti della zona, in particolare nei comuni limitrofi, suscitando preoccupazione ma senza ulteriori conseguenze.

Una Zona Sismica Attiva

La provincia di Catania e l’area circostante rientrano in una delle zone più sismicamente attive d’Italia, a causa della presenza dell’Etna e della particolare conformazione geologica della regione. Eventi di questa entità sono relativamente frequenti, ma l’assenza di danni è spesso legata alla profondità del sisma e alla magnitudo moderata.

Consigli in Caso di Nuove Scosse

Sebbene l’evento non abbia provocato conseguenze, è sempre utile ricordare alcune precauzioni da adottare in caso di terremoto:

Mantenere la calma e trovare un rifugio sicuro, come sotto un tavolo resistente.

Evitare di utilizzare ascensori o avvicinarsi a finestre e oggetti sospesi.

Prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e seguire le indicazioni delle autorità competenti.