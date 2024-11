Domani, alle ore 15, presso il Castello Ducale di Marigliano, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato una riunione per affrontare il tema cruciale dello sversamento e degli incendi illegali di rifiuti. L’incontro rappresenta un focus strategico per intensificare le iniziative di contrasto a un fenomeno che affligge gravemente l’area metropolitana di Napoli, con pesanti conseguenze ambientali e sanitarie.

Partecipanti al tavolo di lavoro

L’evento vedrà la partecipazione di un ampio ventaglio di autorità e rappresentanti istituzionali, tra cui:

Sindaci e Commissari dell’area centro-settentrionale metropolitana;

Vescovi di Nola e Acerra, zone particolarmente colpite dal problema;

Rappresentanti della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli;

Il Commissario nazionale per le bonifiche;

L’Incaricato per il contrasto ai roghi di rifiuti in Campania;

I vertici delle Forze dell’Ordine e il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco;

Il Direttore Generale dell’Arpac Campania;

Il Comandante del Raggruppamento Campania dell’Esercito Italiano – Operazione “Strade Sicure” – Terra dei Fuochi;

Rappresentanti delle associazioni ambientaliste.

Obiettivi della riunione

L’incontro si propone di definire strategie comuni e rafforzare le sinergie tra istituzioni, forze dell’ordine e associazioni per:

Prevenire e reprimere gli sversamenti illegali di rifiuti;

Intensificare i controlli sul territorio per contrastare i roghi tossici, fenomeno noto nella Terra dei Fuochi;

Favorire interventi di bonifica ambientale e il monitoraggio delle aree più a rischio;

Promuovere campagne di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza.

Un problema ancora irrisolto

Lo sversamento e i roghi di rifiuti rappresentano una delle principali emergenze ambientali della Campania. Questi fenomeni non solo deturpano il territorio, ma sono anche responsabili di gravi conseguenze sulla salute pubblica, con l’emissione di sostanze tossiche nell’aria e la contaminazione del suolo e delle falde acquifere.