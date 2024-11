I Carabinieri della Compagnia di Napoli Centro hanno eseguito un’intensa operazione di controllo nei Quartieri Spagnoli e nel centro storico, mirata a garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle normative locali. Tra gli episodi più rilevanti, un tassista 44enne è stato denunciato per omissione di soccorso dopo aver investito una donna in piazza Trieste e Trento. L’uomo si è allontanato senza prestare assistenza, mentre la vittima, rimasta cosciente, è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

Sequestri e denunce

Durante le attività di pattugliamento e controllo, un uomo di 42 anni è stato fermato nei pressi della stazione di Montesanto perché trovato in possesso di un coltello a serramanico. Inoltre, due persone, già sanzionate e sottoposte a provvedimenti restrittivi, sono state colte mentre esercitavano abusivamente l’attività di parcheggiatore in via Cesare Battisti.

Risultati dell’operazione

L’operazione ha portato a numerose sanzioni e sequestri:

Diciotto contravvenzioni per violazioni al codice della strada;

Sequestro di sei veicoli per mancato rispetto delle norme;

Segnalazione alla Prefettura di cinque persone trovate in possesso di piccole quantità di sostanze stupefacenti.

L’intervento è stato possibile grazie alla collaborazione delle stazioni territoriali e del Nucleo Operativo dei Carabinieri, in un’azione coordinata che ha puntato a migliorare la sicurezza urbana e a contrastare fenomeni di illegalità diffusa.