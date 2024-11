I carabinieri stanno intensificando i controlli sui veicoli con targhe straniere in Italia, in risposta a un fenomeno di irregolarità in aumento, con particolare attenzione ai mezzi che circolano con targhe estere. Negli ultimi 15 giorni, le forze dell’ordine hanno svolto decine di controlli fissi e dinamici, con risultati significativi: su 418 veicoli controllati, sono elevate 118 sanzioni, 17 fermi amministrativi, e sequestrati 19 mezzi tra auto e motocicli. Inoltre, 15 persone sono denunciate per irregolarità varie.

Problemi e Rischi Legati all’Uso di Targhe Estere

Secondo l’Arma, l’uso di targhe straniere in Italia può favorire l’elusione di obblighi fiscali, come il bollo auto e l’assicurazione obbligatoria, che all’estero possono essere meno onerosi. Inoltre, l’impiego di targhe estere è visto da alcuni automobilisti come una scappatoia per evitare le sanzioni del Codice della Strada, aggirare le restrizioni ambientali delle ZTL o persino evitare controlli di sicurezza e revisione dei veicoli.

I militari segnalano anche il fenomeno delle targhe contraffatte, usate per occultare veicoli rubati o eludere altri controlli. Questi comportamenti, se accertati, sono soggetti a gravi sanzioni e sequestri amministrativi.