Oggi migliaia di turisti e pendolari in Campania stanno affrontando nuovi e pesanti disagi a causa della sospensione temporanea del servizio ferroviario della Circumvesuviana. L’Ente Autonomo Volturno (EAV), che gestisce il servizio, ha comunicato la sospensione della circolazione ferroviaria su tutte le tratte per problemi tecnici.

Molti viaggiatori, soprattutto turisti che avevano pianificato visite alle mete più popolari della regione, come Pompei, Sorrento e la costiera amalfitana, si trovano ora in difficoltà. Con l’affluenza turistica particolarmente alta, l’interruzione del servizio ha causato notevoli disagi, e si prevedono ulteriori ripercussioni anche per chi utilizza quotidianamente i treni per spostarsi.

La Situazione Attuale e le Possibili Alternative per i Viaggiatori

Al momento, l’EAV non ha fornito dettagli su quando sarà possibile ripristinare la circolazione, ma si stanno cercando soluzioni alternative per aiutare i viaggiatori bloccati. Si consiglia a chi aveva pianificato spostamenti con la Circumvesuviana di informarsi sugli aggiornamenti del servizio e di valutare mezzi di trasporto alternativi come autobus, navette e servizi privati per raggiungere le destinazioni programmate.