Un audace colpo è avvenuto all’agenzia di scommesse Gold Bet, situata in via Principe Amedeo a Lauro. I ladri sono riusciti a portare via un bottino di oltre seimila euro, rubati in pochi attimi grazie a un’azione rapida e ben orchestrata.

Il Colpo

I malviventi hanno forzato la saracinesca dell’agenzia, entrando nei locali in meno di due minuti. Il loro obiettivo era chiaro: le due casse contenenti il denaro. Con un’operazione fulminea, i ladri hanno svuotato completamente le casse e, dopo aver conseguito il loro obiettivo, si sono dati alla fuga.

La Dinamica dell’Incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il raid è stato messo a segno da almeno quattro ladri, tutti con il volto travisato per evitare di essere riconosciuti. L’operazione ha mostrato una pianificazione precisa, evidenziando l’intenzione di agire in modo rapido per minimizzare il rischio di essere sorpresi.

Indagini in Corso

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri, sono immediatamente intervenuti sul luogo del crimine. Hanno effettuato un sopralluogo per raccogliere indizi e tracce utili all’identificazione dei responsabili. L’attenzione degli investigatori è ora focalizzata su eventuali filmati delle telecamere di sorveglianza, che potrebbero fornire elementi chiave per le indagini.