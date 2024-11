Mancano poche ore allo start della STRAPOGGIOMARINESE, la manifestazione podistica competitiva giunta alla sua 17esima edizione. La gara, in programma domenica 3 novembre, si snoda sul tracciato cittadino per 10 Km, con partenza e arrivo alle 8.30 in via Roma. Organizzata dalla storica associazione JOY OF RUNNING, con il patrocinio del Comune di Poggiomarino, porterà sulle strade circa 700 runners di ogni livello e di ogni età provenienti da ogni parte della regione e oltre.

Grande soddisfazione per il presidente Saverio Lettieri: “Siamo giunti alla 17esima edizione e, rispetto l’anno scorso, abbiamo registrato un aumento di iscrizioni del 30%. Se la manifestazione ha riscosso grande consenso è segno che in passato abbiamo lavorato bene come gruppo ma anche che gli atleti hanno piacere a venire nel nostro paese. La STRAPOGGIOMARINESE non è solo una gara, ma una celebrazione dello sport e un punto d’incontro per la comunità”.

“Con il passare degli anni, è diventata un simbolo di coesione e di spirito di squadra per Poggiomarino. Per questo invito tutta la cittadinanza a fermarsi per qualche ora, a non imprecare per eventuali disagi alla viabilità e a scendere in strada ad applaudire gli atleti perché noi che corriamo nei vari paesi apprezziamo quando il pubblico è particolarmente caloroso. L’affluenza e il calore del pubblico sono un incentivo per i corridori e contribuiscono a far sentire la comunità unita, celebrando insieme lo sport e il territorio. Vi garantiamo che non potrete fare a meno di emozionarvi”.

IL PERCORSO

“I vari lavori stradali e il grande ostacolo della Circumvesuviana che taglia in 3 il paese, ci hanno costretto a dover ridefinire il tracciato – spiega il responsabile dell’organizzazione Mario Sperindeo – Abbiamo fatto in modo che i partecipanti attraversino varie strade della città, incontrando un mix di centro abitato e campagna con leggeri dislivelli per un’esperienza variegata e panoramica “.

L’evento prenderà il via alle 8:30 con partenza da Via Roma per poi proseguire in via Manzoni, Corso Garibaldi, Via XXIV Aprile, Via Scafati, Via N.S. Marzano, Via XXIV Maggio, Via V. Giuliano, Via Siscara, Via XXIV Maggio, Via Ceraso, Via Fontanelle, Via Longola, Via N.S. Marzano, Corso Garibaldi, via Manzoni e arrivo in Via Roma.

Le strade interessate dal percorso saranno chiuse al traffico, con ordinanza comunale, dalle ore 7.30 alle ore 10:30 fino al passaggio della macchina di fine gara, venendo riaperte poi man mano. Per l’occasione i parcometri saranno sospesi fino alle ore 12:00 e il parcheggio sarà gratuito anche nelle strisce blu.

I NUMERI DELLA GARA

Gli atleti che si sfideranno sono in totale 657, di cui 84 donne. La società che conterà sul maggior numero di casacche uguali sarà la napoletana “Podistica Il Laghetto” con 55 iscritti, seguita dalla “Podistica Normanna” con 42 iscritti e dall’ “Antoniana Scafati” con 40 iscritti. Non mancano presenze da fuori regione come la “Taranto Sportiva”, la “Canusium 2004” e la “G.S. Velletri”. L’atleta più piccolo sarà il giovane classe 2007 assoldato ne “Le Tartarughe” di Ottaviano mentre il decano della gara sarà l’83enne del “Comitato Bari”.

Le previsioni vedono strafavorito il marocchino Aziz Lakriti della Podistica Normanna, dietro di lui la lotta sarà più serrata tra Gennaro Betti dell’Atletica Riardo e Giovanni Desiderio di Manuel Kolaveri Team. Gli occhi però sono tutti puntati sui talenti dei padroni di casa, i poggiomarinesi Antonio De Rosa, vincitore un mese fa della gara di Boscoreale e Luigi Iervolino, rispettivamente pettorali N°6 e N°8.

Per le donne le favorite sono la giovane ventunenne Michela Piermatteo seguita dalla sua preparatrice, nonché madre, Annamaria Vanacore, entrambe della “Antoniana Scafati”.

Le ottime previsioni meteo fanno presagire una bellissima domenica di festa, di musica e di sport, animata dallo strepitoso speaker Carlo Cantales. La manifestazione sarà arricchita da un programma di intrattenimento, ristori lungo il percorso, buffet finale, birra alla spina e premi per i vincitori di ciascuna categoria.

Anche quest’anno ci sarà un premio speciale offerto dalla famiglia del compianto Dott. Nicola Camicia per i primi atleti uomo e donna che transiteranno al “traguardo volante” del 5°Km.

Partner dell’evento saranno: Antica pasticceria Tramontano, Edil Arpaia, Nanninella Pizzeria, Italiana Assicurazioni, Bricoware Gruppo Cangianiello.

La STRAPOGGIOMARINESE vi aspetta per vivere insieme una giornata di sport e condivisione! Non mancate di far sentire il vostro tifo lungo il percorso e di partecipare al divertimento offerto dagli eventi collaterali. Sarà un’occasione speciale per vivere insieme Poggiomarino.

Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta LIVE streaming sui canali social Facebook/YouTube JOY OF RUNNING POGGIOMARINO.