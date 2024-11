Ieri in Via Salvemini, una delle strade più frequentate nella zona alta di Benevento, un gruppo di ladri ha colpito in pieno giorno, prendendo di mira l’abitazione di un avvocato. L’incursione è avvenuta poco dopo mezzogiorno, approfittando di un momento in cui la casa sembrava priva di sorveglianza. I ladri sono riusciti a entrare, forzando la porta e sradicando una cassaforte contenente denaro e oggetti preziosi.

La Dinamica del Furto

Secondo le prime ricostruzioni, la donna delle pulizie, che si trovava nell’appartamento al momento del furto, ha ricevuto una chiamata al citofono da qualcuno che, chiedendo informazioni sull’amministratore del condominio, cercava di capire se la casa fosse vuota. Poco dopo, la donna ha terminato il suo lavoro e si è allontanata, inconsapevole che i malviventi stavano osservando i suoi movimenti. Approfittando del momento, i ladri sono entrati nel palazzo, hanno raggiunto il sesto piano e sono riusciti a forzare la porta dell’abitazione.

Il Colpo alla Cassaforte e la Fuga

I ladri sapevano esattamente cosa cercare: si sono diretti verso una cassaforte a muro, che conteneva denaro e oggetti di valore, alcuni dei quali avevano anche un importante valore affettivo. Una volta rimossa la cassaforte, l’hanno infilata in un borsone che uno dei ladri ha portato a tracolla. Completata l’operazione, sono usciti indisturbati dall’edificio e sono fuggiti a bordo di un furgone bianco, sul quale li attendeva un terzo complice.

L’Allarme e le Indagini in Corso

L’allarme è scattato circa quindici minuti dopo, quando la proprietaria è rientrata e ha scoperto i segni dell’intrusione. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi e avviato le indagini per identificare i responsabili del furto. Nonostante la zona sia trafficata e piena di attività commerciali, nessuno ha notato movimenti sospetti o rumori insoliti, fatto che desta grande preoccupazione.

Cresce la Preoccupazione per l’Escalation di Furti

Questo episodio si inserisce in una preoccupante escalation di furti che sta interessando Benevento e altri centri della provincia, alimentando timori crescenti tra i cittadini. L’episodio sottolinea la facilità con cui i ladri hanno potuto agire in pieno giorno, portando a termine un colpo rapido e silenzioso. Al di là dei danni materiali, questi furti hanno un impatto emotivo sulle vittime, che vedono violata la propria intimità, suscitando un senso di insicurezza e amarezza.