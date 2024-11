Il mistero della scomparsa di Maria Zaccaria e Pietro Montanino, la coppia recentemente sposata, ha finalmente trovato una soluzione. Dopo giorni di ansia e preoccupazione, la coppia si è presentata questa mattina a casa del padre di Pietro per ritirare l’auto e dirigersi verso Cesa. Attualmente, i coniugi sono ascoltati nella caserma locale per chiarire le circostanze della loro assenza.

Cronologia della Scomparsa

La vicenda ha avuto inizio venerdì 29 ottobre, solo pochi giorni dopo il matrimonio avvenuto il 25 ottobre. Dopo aver pranzato a casa dei genitori di Pietro, Maria e Pietro erano usciti a piedi con la motivazione di dover sbrigare alcune commissioni. L’ultima comunicazione nota risale alle 17 dello stesso giorno, quando Maria aveva chiamato la cognata con il telefono di Pietro, chiedendole di andare a prendere il figlio di sette anni, avuto da un precedente matrimonio, a una partita di calcetto a causa di un imprevisto.

L’Ansia della Comunità e le Indagini

Dopo quella chiamata, i contatti con la coppia si erano interrotti, facendo scattare un’allerta. Il padre di Pietro ha quindi presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri di Frattamaggiore, attivando una serie di ricerche e portando grande preoccupazione tra amici e familiari. Il caso ha richiamato l’attenzione anche del sindaco di Cesa, che ha immediatamente coinvolto i servizi sociali per valutare la situazione e verificare eventuali negligenze legate alla custodia dei figli.

L’Esito e Possibili Conseguenze Legali

Il ritorno spontaneo della coppia ha portato a un sospiro di sollievo per tutti coloro che temevano il peggio. Tuttavia, la vicenda potrebbe non concludersi qui. Non sono esclusi provvedimenti giudiziari da parte del tribunale per i minorenni, per esaminare eventuali violazioni legate alla cura dei figli, e da parte del tribunale ordinario per chiarire altri dettagli ancora poco noti.