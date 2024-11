Una vita spezzata troppo presto. Emanuele Iervolino, noto come “Mr Iervolino DeeJay”, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale martedì sera sulla Provinciale a Gricignano di Aversa. A soli 29 anni, Emanuele lascia un vuoto immenso nei cuori di chi lo conosceva e lo amava.

L’Incidente Fatale

Il giovane stava viaggiando in auto quando un Tir, fuori controllo, lo ha travolto frontalmente, trascinandolo in un burrone. Il violento impatto non ha lasciato scampo a Emanuele, portandolo via nel modo più assurdo e improvviso.

Un Ragazzo Amato da Tutti

Emanuele era molto più di un DJ. Conosciuto per il suo sorriso sincero dietro la consolle, era un ragazzo capace di lasciare un segno indelebile in chiunque incontrasse. Era un giovane che lottava contro ogni forma di prepotenza, come dimostrano le sue parole, diventate virali, «Chi bullizza non è forte, è un coglione», e che incarnavano il suo spirito gentile e determinato.

Un Amore Rinato

Pochi mesi fa, Emanuele aveva sposato Francesca Fabbrizio, la donna che, secondo gli amici, gli aveva restituito la voglia di vivere. Il loro matrimonio, vissuto con gioia e intensità, rappresentava un nuovo inizio per Emanuele, che amava condividere sui social pensieri profondi, come le richieste agli amici di descrivere la loro relazione in una parola.

L’Amore per i Cani e la Vita

Emanuele era anche un amante degli animali, con una passione particolare per i cani. Condivideva spesso storie commoventi su di loro, capaci di trasmettere un messaggio di amore e rispetto tra l’uomo e gli animali. Una delle sue opere più apprezzate era la “Poesia di un cane”, che rifletteva il suo animo sensibile e generoso.