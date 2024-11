Una lite, culminata in un episodio di violenza, ha visto protagonisti un giovane di appena 18 anni e un uomo di 36 anni, ferito da un colpo di pistola. Il fatto è avvenuto nella periferia est della città, in via Schito.

La Dinamica dei Fatti

L’episodio si è verificato in circostanze ancora poco chiare.

Il giovane aggressore, già noto alle forze dell’ordine, ha esploso un colpo di pistola, colpendo il 36enne alla gamba destra.

La vittima, trovata a terra e in stato di shock, è stata trasportata in ospedale, dove i medici hanno estratto l’ogiva del proiettile. Fortunatamente, la ferita non è risultata grave e non mette in pericolo la sua vita.

Motivazioni da Accertare

Nonostante l’intervento delle forze dell’ordine, l’uomo ferito non ha fornito dettagli utili sul movente del gesto. Tuttavia, le prime ricostruzioni suggeriscono che la lite possa essere scaturita da un post sui social, alimentando il sospetto di un conflitto generato da motivi personali.

L’Indagine e l’Arresto

Grazie a una rapida indagine condotta dai carabinieri della sezione operativa e radiomobile di Castellammare di Stabia:

Analisi delle videocamere di sorveglianza: le immagini raccolte nella zona hanno fornito elementi determinanti per ricostruire i movimenti dei coinvolti.

Identificazione del responsabile: il giovane 18enne è stato arrestato e condotto in carcere, dove attenderà il giudizio.