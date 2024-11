Pochi minuti prima della mezzanotte, un episodio di violenza ha scosso via Settetermini a Torre Annunziata. Sei colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro la finestra di un appartamento abitato da una donna di 59 anni. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

L’intervento dei carabinieri

Allertati dagli spari, i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti prontamente sul posto. Hanno avviato i rilievi per analizzare la scena e raccogliere elementi utili alle indagini.

Dinamica da chiarire: Non è ancora noto se l’atto fosse diretto alla donna residente o se si tratti di un gesto intimidatorio legato ad altre circostanze.

Matrice dell’evento: Gli inquirenti stanno vagliando ogni pista, dal possibile coinvolgimento in vicende personali o di quartiere, fino a ipotesi legate alla criminalità organizzata, fenomeno purtroppo radicato in alcune aree della provincia.

La situazione attuale

Nessun ferito è stato registrato, ma l’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, che chiedono maggiore sicurezza. Gli investigatori stanno ascoltando testimoni e visionando eventuali riprese di telecamere di sorveglianza nella zona per identificare i responsabili.

Un fenomeno preoccupante

Gli spari contro abitazioni rappresentano spesso atti di intimidazione o segnali di avvertimento, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulla natura dell’evento. Torre Annunziata, già segnata da episodi di microcriminalità e pressioni della camorra, potrebbe trovarsi ancora una volta a fare i conti con le dinamiche violente di un territorio complesso.