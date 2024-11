I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castello di Cisterna, insieme ai colleghi della stazione di Sant’Anastasia, sono intervenuti d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania. L’azione è scattata in seguito al ricovero di un uomo di 64 anni, colpito al polpaccio da un proiettile.

Dove e Come È Accaduto il Fatto

Secondo le prime informazioni, il ferimento sarebbe avvenuto in via Pomintella, una zona di Sant’Anastasia. Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate nelle indagini per ricostruire l’esatta dinamica e identificare la matrice dell’accaduto. Sono in corso accertamenti per determinare con precisione il luogo esatto e chiarire eventuali moventi o possibili implicazioni legate all’episodio.

Condizioni di Salute e Indagini in Corso

Fortunatamente, il 64enne, pur avendo subito un colpo d’arma da fuoco, non è in pericolo di vita. Le sue condizioni, monitorate dal personale medico dell’ospedale, sono stabili. I Carabinieri stanno cercando di raccogliere testimonianze e prove utili per individuare eventuali responsabili e capire se l’evento sia frutto di un attacco mirato, un conflitto accidentale o altre circostanze.