L’associazione Tenda di Davide APS (Un sorriso per la vita), in collaborazione con il Bar Caffè De Filippo, ha organizzato una speciale serata all’insegna della solidarietà. L’obiettivo è nobile: una parte del ricavato sarà destinata ad aiutare persone e famiglie in difficoltà, offrendo loro un sostegno concreto.

Unisciti a Noi e Fai la Differenza!

Con il tuo contributo, anche piccolo, puoi diventare parte di questa grande iniziativa e aiutare chi ne ha più bisogno. L’unione fa la forza, e insieme possiamo portare un sorriso a chi sta attraversando un momento difficile.

Come Partecipare

Quando: Stasera 22 novembre alle 20

Dove: Bar Caffè De Filippo in Piazza De Marinis a Poggiomarino

Cosa fare: Semplicemente partecipa, consuma e contribuisci! Una parte del ricavato andrà a sostegno della causa.

Un Gesto d’Amore

Ogni piccolo aiuto fa la differenza. La tua partecipazione non solo sostiene economicamente le famiglie in difficoltà, ma trasmette un messaggio di speranza e solidarietà.