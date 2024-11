Oggi pomeriggio, la comunità si riunirà per l’ultimo saluto a Simeon Plamenov Dimitrov, il 18enne che ha tragicamente perso la vita domenica scorsa in un incidente stradale sulla Strada Statale sorrentina. Simeon stava rientrando in moto con la fidanzata Alessia Piccirillo, che, purtroppo, è morta due giorni dopo lo schianto. La salma di Simeon è esposta nella camera ardente, allestita ieri pomeriggio nella sede dell’impresa di pompe funebri Cesarano a via Napoli, dove centinaia di persone sono andate a rendergli omaggio.

I funerali di Simeon si terranno oggi alle ore 15 nella Cattedrale, dove sono attesi migliaia di partecipanti. Molti saranno i compagni di scuola dell’Istituto “Luigi Sturzo”, dove Simeon era molto amato, ma anche gli atleti del Circolo Nautico Stabia, dove era una promessa del canottaggio. Il rito funebre sarà celebrato secondo la tradizione ortodossa, la religione della sua famiglia, di origini bulgare.

Simeon e Alessia, che era diventata la sua fidanzata da circa due settimane, sono ricordati anche a scuola. Lunedì mattina, i compagni di classe hanno partecipato a una cerimonia di commemorazione, lanciando palloncini bianchi e azzurri nel cortile della scuola, simbolo dell’amore e del dolore che li lega. Le foto dei due ragazzi e dei fiori bianchi che sono stati deposti sui loro banchi, rappresentano il tributo affettuoso che la comunità scolastica ha voluto riservare loro.

In questo momento di immenso dolore, si prevede anche una commemorazione a breve per Alessia Piccirillo, con cui Simeon condivideva la passione per la vita e il futuro.