Uno stabile di cinque piani per un totale di 15 appartamenti, insistente in un’area di circa 2.500 metri quadrati nel comune di Orta di Atella, nel casertano, è sottoposto a sequestro penale dai carabinieri della Compagnia di Marcianise. La costruzione, del valore di oltre 2 milioni di euro, è risultata, a seguito delle indagini svolte dai militari della Sezione Operativa di Marcianise con il supporto dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Caserta, oggetto di gravi difformità urbanistiche.

Nello specifico, spiega una nota dell’Arma, “i carabinieri, acquisite le istruttorie delle segnalazioni certificate di inizio delle attività presso l’ufficio tecnico di quel comune, hanno accertato che gli immobili, presso i quali erano attivi cantieri, sono stati oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità rispetto alla reale destinazione d’uso. Inoltre, nel corso degli accertamenti è scoperta anche la prevista realizzazione, in loco, di un garage seminterrato abusivo”. A seguito delle gravi irregolarità riscontrate “sono contestualmente deferiti, in libertà, l’amministratore unico della società proprietaria del complesso immobiliare sottoposto a sequestro e l’amministratore unico della società appaltatrice dei lavori”.

Quest’ultimo, inoltre, dovrà rispondere delle irregolarità “emerse in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché della verificata presenza, nel cantiere, di 2 lavoratori irregolari”. I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, nell’immediato, hanno proceduto alla sospensione dell’attività “con contestuale irrogazione di sanzioni pecuniarie per un importo di 6400,00 euro”.