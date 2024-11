Fabio Zazzarino, 34 anni, residente ad Alife, è rimasto vittima di un incidente mortale avvenuto intorno alla mezzanotte in località Sepicciano, nei pressi del centro per l’impiego.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, Fabio viaggiava da solo in auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo è finito contro un muretto laterale della strada. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, all’arrivo dell’ambulanza non è stato possibile fare nulla per salvarlo: il decesso è stato accertato sul posto.

Una serata segnata da incidenti

Solo un paio d’ore prima, sempre a Piedimonte Matese, nei pressi dell’ospedale, si era verificato un altro incidente che ha coinvolto due automobili. In quel caso, fortunatamente, le conseguenze sono state meno gravi e non si registrano vittime.

Una comunità in lutto

La notizia della morte di Fabio Zazzarino ha profondamente scosso le comunità di Piedimonte Matese e Alife, dove il giovane era molto conosciuto. Fabio era titolare di un’attività commerciale ad Alife e la sua improvvisa scomparsa ha lasciato increduli amici, parenti e conoscenti.

Un video in ricordo del giovane è stato diffuso sui social, raccogliendo messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.