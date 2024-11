Questa mattina, intorno alle 8, un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Roccabascerana, in provincia di Avellino. Un uomo di 90 anni, originario di Pietrastornina, ha perso la vita dopo che la sua auto si è ribaltata in via Marmora.

I Dettagli dell’Incidente

L’incidente è avvenuto mentre l’anziano era alla guida della propria auto. Per ragioni ancora da accertare, il veicolo si è capovolto, causando il decesso immediato del conducente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimare l’anziano si è rivelato inutile: non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Intervento delle Autorità

Oltre al personale sanitario, sul luogo dell’incidente sono giunti anche i Vigili del Fuoco per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. I Carabinieri della stazione di Roccabascerana hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e le cause che hanno portato al ribaltamento del veicolo. Al momento, non si escludono ipotesi come un malore improvviso o un errore nella guida.

Comunità Sotto Shock

La notizia ha lasciato sgomenta la comunità di Pietrastornina e dei paesi limitrofi, dove l’anziano era conosciuto e stimato. Eventi simili sottolineano l’importanza di prestare attenzione alle condizioni di guida, specialmente per le persone anziane.