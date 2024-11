Tragedia nel primo pomeriggio a Marcianise, in provincia di Caserta, dove un uomo di 31 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Il drammatico episodio si è verificato in via Luigi Fuccia, lasciando sgomenta la comunità locale.

L’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo su cui viaggiava il giovane si è ribaltato, finendo fuori dalla sede stradale. L’auto, distrutta dall’impatto, ha intrappolato l’occupante all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberare l’uomo tagliando le lamiere dell’auto.

I soccorsi

Nonostante l’intervento del personale sanitario del 118, per il 31enne non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate nell’incidente si sono rivelate fatali, e i medici non hanno potuto che constatarne il decesso.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti per determinare le cause dell’incidente. Al momento non sono ancora chiare le dinamiche che hanno portato il veicolo a perdere il controllo e ribaltarsi. Non si esclude che possano essere coinvolti fattori come l’alta velocità, una manovra improvvisa o un guasto tecnico.