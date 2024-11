Nella serata di ieri, i carabinieri della Stazione di Casagiove hanno arrestato un 20enne di origini albanesi, regolarmente residente in Italia, accusato di resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane si trovava a bordo di una Fiat 500X, intestata a una società di noleggio, e ha cercato di fuggire alla vista delle forze dell’ordine.

L’Inseguimento

L’episodio è iniziato quando una cittadina ha segnalato, tramite il numero di emergenza “112”, la presenza sospetta di alcuni giovani nella zona di via Grassi a Caserta, nella località Briano. All’arrivo dei carabinieri, il giovane al volante ha accelerato bruscamente, dando il via a un rocambolesco inseguimento che ha attraversato le vie della frazione fino alla rotatoria di San Leucio, direzione Vaccheria.

Durante la fuga, l’autista ha eseguito manovre estremamente pericolose, mettendo a rischio la sicurezza di altri automobilisti. Purtroppo, ha perso il controllo del veicolo, colpendo prima un’isola spartitraffico e poi ribaltandosi più volte, fermandosi sul lato destro della carreggiata.

Le Conseguenze

Nonostante il violento impatto, tre dei quattro occupanti dell’auto, tutti apparentemente illesi, sono riusciti a scappare a piedi nelle campagne circostanti. I carabinieri, dopo aver messo in sicurezza l’area, hanno estratto il conducente dal veicolo. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di fuggire a piedi, ma è rapidamente bloccato e sottoposto a perquisizione.

Materiale Sottoposto a Sequestro

Durante l’ispezione dell’auto, i militari hanno trovato alcuni berretti, un walkie talkie e due telefoni cellulari. Il veicolo e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati per ulteriori indagini. Dopo le formalità di rito, il giovane arrestato è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di un giudizio da parte dell’autorità competente.

Indagini in Corso

I carabinieri della Stazione di Casagiove stanno attualmente conducendo indagini per identificare gli altri tre fuggitivi coinvolti nell’incidente, cercando di far luce su eventuali attività illecite collegate all’accaduto. Questo episodio sottolinea l’importanza della vigilanza da parte dei cittadini e dell’efficacia delle forze dell’ordine nella lotta contro comportamenti pericolosi e illeciti.