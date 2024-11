Un drammatico incidente è avvenuto nella notte, intorno all’1:46 di sabato 23 novembre, lungo strada Morello, tra Modena e Soliera, portando alla morte di una giovane donna di 26 anni, Caterina Lugli, residente a Soliera.

La dinamica dell’incidente

La giovane era alla guida della sua Dacia Sandero quando, per cause ancora da accertare, l’auto è uscita di strada, finendo in un canale adiacente. Il veicolo si è ribaltato, e l’impianto a GPL è esploso. Il boato ha svegliato i residenti della zona, mentre un automobilista di passaggio ha notato l’auto in fiamme e ha subito allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti:

Vigili del fuoco del distaccamento di Carpi, che hanno domato le fiamme e recuperato il corpo della giovane, ormai senza vita;

Carabinieri, per i rilievi e la ricostruzione della dinamica;

118, con automedica e ambulanza.

Nonostante l’intervento immediato, per Caterina non c’è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato estratto dall’auto intorno alle 4, completamente carbonizzato.

Indagini in corso

Le autorità stanno cercando di chiarire le cause dell’incidente, analizzando le condizioni della strada e del veicolo. La circolazione sul tratto interessato è stata sospesa per alcune ore per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.