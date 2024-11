Momenti di terrore ieri mattina presso il reparto di Radioterapia dell’Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino, dove un giovane di origine africana ha provocato gravi disagi. Intorno alle 9:30, il ragazzo ha dato in escandescenze, distruggendo la cassetta del sistema antincendio e causando la fuoriuscita della polvere estinguente, avvolgendo l’area in una nube soffocante.

La Dinamica dell’Accaduto

Il giovane, vestito con una divisa arancione simile a quella degli operatori del 118, è riuscito inizialmente a passare inosservato. Tuttavia, il suo comportamento è presto degenerato:

Ha iniziato a strappare locandine e cartelli informativi dalla sala d’attesa.

Gridava ripetutamente: «Sono un medico», causando panico tra i presenti.

Si è diretto verso il quadro elettrico del reparto, danneggiandolo e colpendo successivamente la cassetta del sistema antincendio.

A seguito dei suoi atti, è scattato l’allarme antincendio, liberando nell’aria la polvere estinguente che ha invaso corridoi e sale d’attesa.

Reazioni e Intervento delle Autorità

Il caos ha spinto pazienti e personale a fuggire dal reparto, allertando immediatamente la sorveglianza interna e la Polizia.

Il giovane, evidentemente in stato di fragilità psichica, è stato bloccato dalle forze dell’ordine e trattenuto.

Nessuna persona è stata ferita, ma il reparto è rimasto chiuso per circa tre ore per consentire le operazioni di pulizia e ripristino.

Contesto di Tensione e Allarme Sicurezza

L’episodio segue di pochi giorni un’altra aggressione avvenuta nel Pronto Soccorso del Moscati, dove una donna in stato di ebbrezza aveva schiaffeggiato un infermiere e attaccato alcuni operatori del 118.