Continuano i controlli straordinari della Questura di Napoli per contrastare la detenzione abusiva di armi e il traffico di droga. Un’operazione condotta dagli agenti del commissariato Ponticelli ha portato all’arresto di un 30enne napoletano, accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizioni.

I fatti

Durante un pattugliamento in via Immacolata Concezione, i poliziotti hanno notato un uomo uscire frettolosamente da un’abitazione. Alla vista delle forze dell’ordine, l’individuo ha tentato di sfuggire al controllo e, per un breve periodo, è riuscito a dileguarsi.

Gli agenti, tuttavia, hanno avviato le ricerche e nel frattempo hanno controllato l’abitazione da cui il sospettato era stato visto uscire. La perquisizione ha rivelato la presenza di un vero e proprio laboratorio per il taglio e la lavorazione di droga, oltre a serre per la coltivazione di marijuana.

Il materiale sequestrato

All’interno dell’abitazione sono rinvenuti:

Oltre 5 kg di marijuana, tra buste e residui di piante;

38 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 4 kg;

1 kg di cocaina, suddivisa in 28 buste e vari pezzi;

23 cartucce calibro 22;

Due serre attrezzate con impianti di ventilazione, lampade riflettenti e piante di marijuana;

Materiale per il confezionamento e due bilancini di precisione.

L’arresto

Poco dopo la perquisizione, il 30enne è stato individuato e bloccato. Per lui sono scattate le manette con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizioni.

Le operazioni della polizia confermano il costante impegno per contrastare le attività criminali legate al traffico di droga e alla proliferazione di armi illegali sul territorio.