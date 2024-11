I Carabinieri del Nucleo Forestale di Roccarainola, su mandato della Procura oplontina e del Tribunale di Torre Annunziata, hanno messo sotto sequestro un’area di circa 9.000 mq situata a Poggiomarino, Napoli. L’operazione, che ha portato alla denuncia di due individui, rivela gravi irregolarità in ambito edilizio e ambientale, soprattutto per la costruzione di strutture abusive all’interno del Parco regionale del Bacino idrografico del fiume Sarno, una zona protetta per la sua importanza ecologica e paesaggistica.

Il Contesto del Sequestro

L’indagine, condotta dai Carabinieri Forestali di Roccarainola, ha permesso di scoprire come un’azienda di autotrasporti abbia convertito un terreno agricolo in un piazzale asfaltato e in un’area di parcheggio per autocarri senza alcuna autorizzazione. Questa trasformazione è stata effettuata senza i necessari permessi edilizi e senza il nulla osta del Parco regionale del Fiume Sarno, ente preposto alla tutela dell’area naturale.

Gli Abusi Edilizi Rilevati

L’azienda di autotrasporto aveva avviato i lavori per creare una base logistica in una zona che, per normativa, deve rimanere destinata all’agricoltura. Le attività illecite includevano:

Realizzazione di un piazzale asfaltato destinato a diventare parcheggio per autocarri.

Costruzione di manufatti abusivi, utilizzati come uffici per la gestione delle attività di trasporto.

Installazione di una cisterna di gasolio e di un impianto di illuminazione a supporto dell’area.

Questi interventi non autorizzati rappresentano una modifica significativa dell’uso del suolo, da agricolo a industriale, con pesanti ripercussioni sul paesaggio e sull’ambiente locale.

Conseguenze Legali e Ambientali

La Procura oplontina ha ipotizzato reati di natura edilizia e paesaggistica nei confronti degli indagati. Questo tipo di trasformazione abusiva non solo viola le normative edilizie, ma costituisce un serio danno per il patrimonio ambientale del Parco del Fiume Sarno. Gli spazi verdi e le aree naturali sono infatti tutelati proprio per preservare la biodiversità e le caratteristiche paesaggistiche uniche della regione.

La Tutela del Parco Regionale del Bacino del Fiume Sarno

Il Parco regionale del Bacino idrografico del Fiume Sarno rappresenta un’area protetta di grande valore per l’ecosistema campano, caratterizzata da flora e fauna tipiche delle zone fluviali. Le operazioni di costruzione e sbancamento di terreno senza autorizzazioni mettono a rischio il fragile equilibrio di questo ecosistema.