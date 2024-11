Negli ultimi anni, l’accesso all’istruzione universitaria è diventato un obiettivo importante per molti giovani italiani, che vedono nella laurea una strada verso realizzazione personale e migliori opportunità lavorative. Tuttavia, il costo per frequentare l’università, considerando tasse, alloggio e trasporti, può rappresentare un ostacolo per molte famiglie. Per agevolare questi studenti e le loro famiglie, il governo ha messo a disposizione una serie di bonus e agevolazioni economiche.

1. No Tax Area

La No Tax Area è una misura pensata per ridurre le tasse universitarie per studenti con redditi familiari medio-bassi. Questa agevolazione si applica agli studenti di università pubbliche e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Coreutica e Musicale (AFAM). In base all’ISEE dello studente, è possibile ottenere una riduzione fino all’80% sulle tasse universitarie. Ogni università stabilisce dei requisiti specifici, per cui è importante informarsi direttamente presso l’istituto di iscrizione.

2. Detrazione sull’Affitto per Studenti Fuori Sede

Gli studenti fuori sede, che frequentano l’università in un’altra città rispetto al proprio comune di residenza, possono ottenere una detrazione del 19% sulle spese di affitto fino a un massimo di 2633 euro annui. Per beneficiare di questa agevolazione, devono essere rispettati alcuni requisiti:

La distanza tra il Comune di residenza e quello dell’università deve essere di almeno 100 km.

Il contratto di locazione deve essere regolare e intestato allo studente (non sono ammessi contratti di subaffitto).

La detrazione non si applica a contratti per corsi post-laurea, master o dottorati.

L’immobile locato deve trovarsi nel Comune dell’università.

3. Bonus Giovani Under 31

Il Bonus Giovani Under 31 è rivolto a studenti tra i 20 e i 31 anni con un ISEE inferiore a 15.493,71 euro. Questo bonus prevede una detrazione del 20% sul canone di affitto per i primi quattro anni di locazione, con un importo minimo detraibile di 991,60 euro e un massimo di 2000 euro.

Come Richiedere i Bonus

La richiesta per ciascuna agevolazione può variare in base alla tipologia. Ad esempio, la No Tax Area si richiede direttamente all’università al momento dell’iscrizione o del rinnovo, mentre le detrazioni per l’affitto vanno dichiarate nel modello 730 dell’anno successivo, per il quale è possibile rivolgersi a un CAF o a un consulente fiscale per assistenza.