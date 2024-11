Un intervento provvidenziale della polizia locale del Reparto Scampia ha evitato una tragedia sabato sera a Piscinola, Napoli. Un incendio, innescato dalla deflagrazione di una stufa a gas, ha colpito un appartamento situato all’ultimo piano di un edificio in via del Plebiscito.

L’intervento tempestivo della polizia locale

Gli agenti, allertati da un cittadino che segnalava un incendio in corso, sono giunti rapidamente sul posto. Una volta constatata la presenza di due persone in pericolo all’interno dell’edificio, i poliziotti sono entrati nell’appartamento avvolto dalle fiamme, salvando:

Un uomo di 91 anni residente nell’abitazione colpita;

Una donna di 76 anni, abitante al piano sottostante.

Entrambi, in evidente stato di panico, sono stati portati fuori dall’edificio pochi minuti prima della deflagrazione della stufa a gas, riuscendo a uscire incolumi.

L’intervento dei vigili del fuoco

Poco dopo, sul posto è intervenuta la squadra 8/B di Scampia dei vigili del fuoco, che ha provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Durante l’intervento, è stata individuata la bombola di gas esplosa, causa dell’incendio.

Grazie alla sinergia tra polizia locale e vigili del fuoco, è stato scongiurato il rischio di ulteriori danni e si è evitato che l’incidente avesse esiti tragici.

Un pericolo diffuso

Questo episodio mette in evidenza i rischi legati all’uso di stufe a gas con bombola, soprattutto in ambienti chiusi o in condizioni di scarsa manutenzione. Si ribadisce l’importanza di controlli periodici su questi dispositivi e di una corretta gestione per prevenire incidenti simili.