Un’operazione della Polizia Municipale di Torre Annunziata, sotto la direzione del comandante Giovanni Forgione, ha portato alla scoperta di un giro di prostituzione che coinvolgeva ragazze provenienti dalla Spagna e dal Sud America. Durante dei controlli di routine, gli agenti hanno notato un deposito di legname sospetto in via Torretta da Siena. Mentre monitoravano la zona, hanno visto una donna allontanarsi rapidamente dal balcone di un palazzo e un’altra donna apparire visibilmente spaventata affacciandosi da un altro appartamento.

Le ispezioni nell’abitazione hanno rivelato la presenza del titolare, G.B., già noto alle forze dell’ordine, che si trovava in compagnia di donne in abiti succinti. Questo ha sollevato i sospetti riguardo ad attività illecite. In seguito, sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato perquisizioni approfondite, ipotizzando anche la presenza di droga. Durante queste operazioni si è scoperta una parete mobile, dietro la quale si trovavano altre tre ragazze. In totale, sono trovate sei persone nascoste nell’appartamento: quattro donne e due transgender, tutte con permesso di soggiorno e di nazionalità colombiana, peruviana, spagnola e cubana.

Le indagini successive hanno coinvolto anche verifiche online sui siti di incontri per l’area di Torre Annunziata, dove sono ritrovate fotografie delle donne, insieme a numeri di telefono, utilizzati per presunti incontri a pagamento. L’appartamento è stato sequestrato e G.B. è stato denunciato per sfruttamento della prostituzione.