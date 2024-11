Un’operazione dei Carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta (Ce), guidata da un antifurto satellitare, ha portato al rinvenimento di un’autovettura Toyota RAV 4 rubata, trovata parcheggiata in una traversa di via San Lorenzo a Teverola. L’auto, dotata di targhe contraffatte, era stata abbandonata in un luogo isolato. Ritenendo l’area un potenziale deposito per veicoli rubati, i militari hanno deciso di monitorare la zona, tornando nella serata del 13 novembre per ulteriori verifiche.

Il Blitz e il Ritrovamento

Durante il controllo, i Carabinieri hanno notato una Peugeot 3008 uscire da un garage. A bordo del veicolo vi erano un 59enne di Villa di Briano e un 51enne di Villa Literno, già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati a ricettazione e riciclaggio.

Dopo aver fermato il veicolo e perquisito i due uomini, sono stati trovati in possesso di:

5 stencil in lamiera riportanti numeri di telai;

2 cacciaviti;

2 telecomandi per cancelli elettronici;

9 chiavi universali, utilizzate per aprire auto in emergenza.

Nel corso della perquisizione, è stato recuperato un mazzo di chiavi che apriva il garage da cui la Peugeot era uscita poco prima.

Il Garage: Un Deposito di Veicoli Rubati

Una volta entrati nel locale, di circa 200 metri quadrati, i Carabinieri hanno scoperto un vero e proprio deposito di auto rubate. Al suo interno vi erano:

3 Toyota RAV 4, risultate rubate;

1 Lexus e 1 Fiat Panda di dubbia provenienza, per le quali sono in corso accertamenti;

Numerose targhe italiane e straniere, utilizzate probabilmente per falsificare documenti e confondere le indagini.

Le Denunce

I due uomini sono denunciati per riciclaggio in concorso. Le indagini proseguono per individuare eventuali altri membri coinvolti nella gestione del deposito e per verificare se vi siano ulteriori legami con reti organizzate di furto e riciclaggio di veicoli.