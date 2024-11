Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Trevi nella serata di ieri. Due persone hanno perso la vita lungo la vecchia Flaminia, in località Fonte Pigge, nel comune di Trevi. Lo scontro, avvenuto poco prima delle ore 20, ha coinvolto due automobili in una collisione frontale, le cui cause sono ancora in corso di accertamento.

Chi sono le vittime?

Le vittime del drammatico sinistro sono un uomo di 36 anni, residente nella zona, e una donna di 30 anni originaria di Piedimonte Matese, in provincia di Caserta. Entrambi viaggiavano soli nei rispettivi veicoli e non ci sono stati altri coinvolti nell’incidente.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell’ordine, l’impatto è avvenuto in circostanze ancora poco chiare. Non è noto se una manovra di sorpasso o una distrazione possano aver causato lo scontro frontale. L’urto, descritto dai soccorritori come di “elevata violenza”, ha completamente distrutto entrambi i veicoli, complicando ulteriormente le operazioni di recupero.

Interventi immediati

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili del fuoco di Foligno e Spoleto, che hanno lavorato a lungo per estrarre i corpi delle vittime dalle lamiere. Il personale sanitario del 118 ha tentato manovre di rianimazione, purtroppo senza successo. Nel frattempo, i carabinieri hanno effettuato rilievi dettagliati e raccolto testimonianze per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Blocco della viabilità e riapertura

L’incidente ha provocato il blocco totale della vecchia Flaminia in entrambe le direzioni per diverse ore. Questo ha consentito ai soccorsi di operare in sicurezza e alle autorità di eseguire i rilievi necessari. La strada è stata riaperta al traffico solo a tarda sera, una volta completati gli interventi.

Sicurezza sulle strade: un tema sempre più urgente

Tragedie come questa sottolineano l’importanza della sicurezza stradale e della prevenzione. La comunità locale è in lutto per la perdita di due giovani vite e si unisce nell’appello a una maggiore prudenza sulle strade per evitare che simili episodi si ripetano.