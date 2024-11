Un terribile incidente ha spezzato la giovane vita di Simone Caliendo, appena 17enne, nella periferia di Marigliano, in via Nuovo del Bosco, una zona industriale (ASI PIP) della cittadina. Lo scontro fatale è avvenuto tra lo scooter su cui viaggiava Simone e un’auto guidata da un uomo di 79 anni, che ha riportato lievi ferite ed è stato prontamente soccorso. Purtroppo, per Simone la situazione si è rivelata drammatica: il giovane è deceduto durante il trasporto in ospedale.

Un amico in sella con lui, ferito ma salvo

In sella con Simone c’era anche un amico coetaneo, rimasto ferito nell’incidente. Per fortuna, le sue condizioni non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita.

Una comunità in lutto

Simone Caliendo viveva a Fabiano, una frazione di Marigliano, e frequentava l’IISS Manlio Rossi Doria. La notizia della tragedia ha sconvolto l’intera comunità. Il sindaco di Marigliano, Peppe Jossa, ha subito espresso il suo cordoglio, recandosi prima nella scuola frequentata dal ragazzo e poi a casa dei genitori per portare solidarietà e sostegno alla famiglia colpita dal lutto.

Una vita interrotta troppo presto

Solo pochi mesi fa, il 21 febbraio, Simone aveva preso il foglio rosa per iniziare a guidare lo scooter. Un traguardo che aveva celebrato con entusiasmo, come dimostrato dal post di congratulazioni pubblicato dalla sua scuola guida, Buscar 2. Il giovane aveva davanti a sé tanti sogni e speranze, tutti spezzati in pochi attimi.