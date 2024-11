Un weekend complicato per chi ha pianificato di viaggiare in treno: da oggi, sabato 23 novembre alle 21:00, fino a domani, domenica 24 novembre alle 21:00, è in corso uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario proclamato dai sindacati autonomi, coinvolgendo Fs, Italo e Trenord. La mobilitazione interesserà tutto il personale delle aziende ferroviarie, con conseguenze significative per la circolazione ferroviaria.

Possibili Disagi per i Viaggiatori

Durante lo sciopero, si prevedono cancellazioni totali o parziali di Frecce, Intercity e treni regionali. Trenitalia ha avvertito che gli effetti dello sciopero potrebbero verificarsi anche prima dell’inizio ufficiale e protrarsi oltre il termine delle 21:00 di domenica.

La raccomandazione per i passeggeri è di:

Verificare la situazione del proprio treno prima di recarsi in stazione.

Riprogrammare il viaggio, se possibile.

Dove Trovare Informazioni sui Treni Garantiti

Per monitorare le tratte garantite e verificare lo stato dei treni, i passeggeri possono utilizzare i seguenti strumenti:

App e siti web ufficiali:

Trenitalia (sezione Infomobilità).

Trenord (sito ufficiale).

TrenitaliaTper (sito ufficiale).

Numeri di contatto:

Numero verde Trenitalia: 800 89 20 21.

In stazione:

Biglietterie e personale di assistenza clienti.

Servizi Minimi Garantiti

Come stabilito dagli accordi con i sindacati e dalla Commissione di Garanzia, Trenitalia assicurerà alcuni servizi minimi:

Treni in viaggio al momento dello sciopero:

Proseguiranno fino alla destinazione finale solo se raggiungibile entro un’ora dall’inizio dello sciopero.

In caso contrario, si fermeranno in una stazione precedente.

Treni regionali:

Garantiti i servizi essenziali durante le fasce di maggiore frequentazione:

06:00 – 09:00.

18:00 – 21:00 (solo nei giorni feriali).

La lista completa dei treni garantiti è consultabile sul sito di Trenitalia.

Consigli per i Viaggiatori

Per evitare disagi, si consiglia:

Di utilizzare le fasce orarie protette per i treni regionali.

Di monitorare costantemente le app e i siti web delle aziende ferroviarie per aggiornamenti in tempo reale.

Di valutare modalità di trasporto alternative, come bus o car sharing, per le tratte non coperte.