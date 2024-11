Un tragico incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri nel Salernitano, lungo la Strada Statale Cilentana. Nelle vicinanze dello svincolo di Omignano, in direzione nord, un centauro ha perso la vita in seguito a una violenta collisione con un’automobile. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, per il motociclista non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

L’Intervento dei Soccorsi e dei Carabinieri

Appena ricevuta la segnalazione, i sanitari del 118 sono accorsi sul luogo dell’incidente per prestare soccorso alla vittima, ma ogni tentativo è stato vano. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, incaricati di eseguire i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità. La vittima, stando alle prime ricostruzioni, stava viaggiando in gruppo con altri motociclisti, situazione che potrebbe aiutare a chiarire le circostanze dell’impatto.

Disagi al Traffico e Percorsi Alternativi

L’incidente ha provocato forti disagi alla circolazione nella zona. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi e garantire la sicurezza, e il traffico è stato deviato su percorsi alternativi lungo la SS 18, causando rallentamenti e code.