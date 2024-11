Una tragedia ha scosso la comunità di Castellammare di Stabia. Alessia Piccirillo, 19 anni, e Simeon Dimitrov, 18 anni, compagni di classe e amici, hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo la Strada Statale 145 Sorrentina, in località Bikini, a Vico Equense.

La dinamica dell’incidente

I due giovani viaggiavano su una moto, con Simeon alla guida. Il mezzo è andato a schiantarsi contro un muretto, un impatto che si è rivelato fatale. Simeon è deceduto sul colpo, mentre Alessia è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli. Dopo ore di lotta tra la vita e la morte, la ragazza è spirata oggi, lasciando un vuoto incolmabile.

Il cordoglio del sindaco e della comunità

Il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, ha espresso il dolore della città con un messaggio toccante:

“Purtroppo nemmeno Alessia ce l’ha fatta. Questa tragedia lascia un senso di vuoto e incredulità. Castellammare si unisce nel lutto, con il cuore pesante e una profonda vicinanza alle famiglie di Alessia e Simeon, che stanno affrontando un dolore inimmaginabile. Che la terra vi sia lieve. Riposate in pace.”

Le parole del primo cittadino riflettono il sentimento di una comunità sconvolta dalla perdita di due giovani vite.

Indagini in corso

I carabinieri stanno indagando per ricostruire nei dettagli le cause dell’incidente. Al momento, le dinamiche precise non sono ancora del tutto chiare, ma l’obiettivo è capire se fattori come la velocità o le condizioni della strada possano aver contribuito al tragico epilogo.

Un dolore che unisce

La morte di Alessia e Simeon rappresenta una ferita profonda non solo per le loro famiglie, ma per tutta Castellammare di Stabia. Due giovani con sogni e futuro davanti, legati dall’amicizia e strappati troppo presto alla vita.