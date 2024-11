Tragedia alla periferia di Minervino di Lecce, dove un investimento stradale ha causato la morte di una 70enne, Anna Caroppo, e il ferimento del marito. La coppia, che si trovava a camminare lungo la strada provinciale 62, è stata travolta da un’auto pirata, ora in fuga. Secondo le prime ricostruzioni, Anna Caroppo e il marito stavano rientrando a casa a piedi dopo che la loro auto si era guastata. Mentre camminavano lungo la provinciale, sono stati investiti da un’auto sopraggiunta a velocità. L’impatto è stato devastante: la donna è stata sbalzata a diversi metri di distanza, riportando ferite fatali che hanno reso vano ogni tentativo di rianimazione da parte del personale del 118 intervenuto sul posto.

Il marito, rimasto sotto choc e lievemente ferito, è stato trasferito in ospedale per accertamenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per eseguire i rilievi e avviare le indagini, con l’obiettivo di rintracciare l’auto pirata responsabile dell’investimento.