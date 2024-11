Il Parco Archeologico di Pompei introduce importanti novità dal 15 novembre 2025: i biglietti saranno nominativi e ci sarà un limite giornaliero di 20.000 ingressi. L’iniziativa è volta a preservare la sicurezza dei visitatori e la tutela del sito, minacciato dall’eccessivo afflusso di turisti.

Cambiamenti principali

Biglietti nominativi: i biglietti includeranno il nome del visitatore, un’iniziativa che intende migliorare la sicurezza e rendere più personalizzata l’esperienza. Sarà richiesto un documento d’identità all’ingresso.

Limite di 20.000 ingressi al giorno: per ridurre l’affollamento e migliorare la gestione del sito, verrà applicato un tetto massimo di visitatori giornalieri. Durante l’estate, la visita sarà regolamentata con fasce orarie:

Fascia mattutina (9:00 – 12:00): massimo 15.000 ingressi, suddivisi tra 12.000 biglietti “Pompei express” e 3.000 biglietti “Pompei +”.

Fascia pomeridiana (12:00 – 17:30): massimo 5.000 ingressi, con 3.000 per “Pompei express” e 2.000 per “Pompei +”.

Acquisto biglietti: I biglietti nominativi saranno disponibili sia online che in biglietteria fisica, e sarà possibile scegliere tra diverse opzioni (Pompei express, Pompei +, Pompei 3days e accessi a siti specifici).

Obiettivi della nuova gestione

Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco, ha spiegato che queste misure sono parte di una strategia mirata alla sostenibilità e alla valorizzazione culturale del sito e dei dintorni, come Boscoreale, Torre Annunziata, Villa dei Misteri e Civita Giuliana. “Il turismo lento e sostenibile è una priorità”, ha affermato Zuchtriegel, evidenziando l’importanza di migliorare l’esperienza e ridurre la pressione su Pompei, soprattutto alla luce delle recenti affluenze record.