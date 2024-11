Un episodio drammatico si è consumato in piazzale Marco Polo a Scafati, dove un ausiliario del traffico, dipendente dell’azienda Acse, è rimasto investito da un automobilista in fuga. L’incidente si è verificato durante un controllo di routine per la verifica dei ticket di sosta. L’operatore, dopo aver richiamato il conducente per l’eccessiva velocità, ha chiesto di controllare il ticket del parcheggio. La risposta dell’automobilista è stata violenta: ha acceso il motore e ha investito l’addetto prima di allontanarsi a bordo di una Fiat Punto.

Alcuni passanti sono intervenuti prontamente per prestare i primi soccorsi all’ausiliario, che successivamente è affidato alle cure del personale medico del 118 e trasportato all’ospedale di Nocera Inferiore. Qui, i sanitari hanno rilevato una ferita alla testa, suturata con diversi punti, fortunatamente senza complicazioni critiche.

Indagini in Corso Il caso è segnalato ai carabinieri della tenenza di Scafati, che hanno avviato indagini per identificare il responsabile dell’aggressione e della fuga. Nonostante alcuni testimoni abbiano tentato di fermare l’automobilista subito dopo l’incidente, l’uomo è riuscito a scappare. Attualmente, gli inquirenti stanno analizzando le riprese dei sistemi di sorveglianza comunale per raccogliere prove e risalire all’identità del fuggitivo.