Sulla tratta Napoli-Baiano della Circumvesuviana, i pendolari si trovano ad affrontare gravi disservizi a causa dell’assenza di bus integrativi che dovrebbero sopperire ai lavori strutturali in corso. Il problema, segnalato dai comitati di difesa dei pendolari, coinvolge diverse località della provincia di Napoli e sta generando forti disagi per chi si affida al trasporto pubblico.

I Problemi Segnalati

Secondo i rappresentanti dei comitati di pendolari, tra cui Enzo Ciniglio di “Noi al taglio dei treni della Circumvesuviana” e Salvatore Ferraro del gruppo social Circumvesuviana-Eav, i bus integrativi dell’EAV (Ente Autonomo Volturno) sono scomparsi da circa una settimana dalle strade. Le segnalazioni provengono da diverse località, tra cui Baiano, Saviano, Ottaviano, Comiziano e Terzigno, con cittadini lasciati alle fermate senza alcuna informazione.

I pendolari denunciano anche l’assenza di comunicazioni ufficiali da parte di EAV, che avrebbe evitato di diffondere un comunicato stampa o aggiornare gli utenti sulla situazione. La causa principale sembra essere una vertenza interna tra dipendenti e azienda, che ha ulteriormente complicato la gestione del servizio.

Il Commento dei Comitati

I referenti dei comitati sottolineano l’importanza di una corretta informazione, evidenziando la discrepanza tra la visibilità che l’EAV si garantisce per eventi positivi, come inaugurazioni, e il silenzio di fronte ai disservizi. “Quando c’è da tagliare un nastro, l’azienda riempie televisioni e giornali, ma si inabissa quando deve comunicare dei disagi”, affermano i comitati.

Impatti sui Pendolari

La mancanza di bus integrativi e di informazioni ufficiali sta mettendo in seria difficoltà i pendolari, molti dei quali sono costretti a trovare soluzioni alternative, spesso costose o poco pratiche. La situazione è particolarmente critica perché la linea Napoli-Baiano è già oggetto di disagi strutturali, con la necessità per i viaggiatori di utilizzare una scala temporanea presso la stazione di San Giorgio a Cremano per proseguire il tragitto.

Richieste e Prospettive

I comitati chiedono:

Maggiori comunicazioni da parte di EAV sui disservizi e sui tempi di risoluzione.

Il ripristino immediato dei bus sostitutivi per garantire un servizio minimo ai pendolari.

Un impegno concreto per risolvere le vertenze interne che stanno paralizzando il trasporto pubblico.