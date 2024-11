Il sindaco di Sarno, Francesco Squillante, si è espresso in merito alla crescente preoccupazione dei cittadini per i furti che stanno interessando il territorio. Pur riconoscendo il momento difficile, il primo cittadino ha sottolineato la necessità di evitare strumentalizzazioni politiche e di puntare sulla collaborazione attiva tra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine.

L’impegno delle forze dell’ordine

Squillante ha rassicurato la comunità evidenziando l’operato costante delle forze dell’ordine, impegnate a presidiare il territorio a tutte le ore. Tuttavia, ha sottolineato che, date le dimensioni dell’area, è impossibile garantire una presenza continua e capillare sotto ogni abitazione.

Il problema delle segnalazioni sui social

Il sindaco ha criticato l’uso esclusivo dei social per la diffusione di video, foto e segnalazioni legate ai furti. Ha spiegato che tali azioni, se non accompagnate da una denuncia formale presso le caserme, rischiano di limitare gravemente le possibilità di intervento delle forze dell’ordine:

«I social non sono sufficienti per far avanzare le indagini. Le denunce formali sono fondamentali per un’azione efficace».

Dati incoraggianti, ma collaborazione necessaria

Secondo i dati forniti dalle forze dell’ordine, il numero di furti registrati ufficialmente risulta inferiore rispetto allo scorso anno. Tuttavia, Squillante ha invitato i cittadini a non abbassare la guardia e a collaborare attivamente:

Denunciare immediatamente furti o tentativi di furto.

Segnalare persone o veicoli sospetti.

Evitare polemiche e appelli inutili, che possono alimentare ansia senza portare a soluzioni concrete.

Un appello alla responsabilità

Il sindaco ha concluso ribadendo che polemiche sterili o campagne politiche non fanno che alimentare il timore tra i cittadini, senza offrire un reale supporto alla lotta contro i furti. Ha quindi esortato la popolazione a mantenere un dialogo costruttivo con le istituzioni e a fare la propria parte per garantire la sicurezza collettiva.