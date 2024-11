Momenti di tensione a San Giuseppe Vesuviano, dove un uomo definito come anziano è finito ripreso mentre colpisce ripetutamente alcuni giovani (che sembrano stranieri) con un bastone. Il filmato, diffuso attraverso il canale Telegram “Welcome to Favelas,” mostra la scena di un uomo adulto che, visibilmente alterato, si scaglia contro un gruppo di ragazzi. Secondo le informazioni diffuse, l’anziano, esasperato dalle continue prese in giro da parte dei giovani, avrebbe reagito armato di bastone. Tuttavia, al momento non è possibile stabilire con certezza né le cause scatenanti né l’identità dei protagonisti solo dal video.

Le forze dell’ordine hanno preso visione del filmato e stanno conducendo indagini per fare luce sull’accaduto e verificare eventuali responsabilità. L’episodio, che ha generato discussione sui social, mette in evidenza le problematiche legate al degrado delle relazioni intergenerazionali e al rischio di escalation della violenza anche in contesti urbani.