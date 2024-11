Continuano i controlli antidroga da parte dei carabinieri di Napoli nei comuni vesuviani. Questa volta, a San Giuseppe Vesuviano, un uomo di 33 anni è arrestato in seguito a un’operazione di perquisizione nella sua abitazione. I carabinieri della locale stazione, già attivi in operazioni di contrasto al traffico di stupefacenti, hanno trovato l’uomo in possesso di 6 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 3.950 euro in contanti. Gli elementi rinvenuti sono ritenuti sufficienti per configurare il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Operazione dei Carabinieri di Napoli per la Sicurezza del Territorio

L’operazione rientra in un più ampio piano di monitoraggio e prevenzione delle attività di spaccio nella zona di San Giuseppe Vesuviano e dei comuni limitrofi, un’area in cui le forze dell’ordine stanno concentrando risorse per contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti. Il 33enne arrestato, già noto alle autorità per reati simili, è stato posto in stato di fermo e dovrà rispondere davanti alla magistratura per l’accusa di spaccio di droga.

Dettagli del Sequestro: Cocaina, Contanti e Strumenti per lo Spaccio

Durante la perquisizione dell’abitazione, i carabinieri hanno scoperto 6 grammi di cocaina, una quantità che, sebbene non eccessiva, suggerisce comunque attività di spaccio, data la presenza di un bilancino di precisione, uno strumento comunemente utilizzato per dosare le sostanze stupefacenti. Inoltre, il ritrovamento di 3.950 euro in contanti ha ulteriormente rafforzato il sospetto di un’attività commerciale illecita legata al traffico di droga.