stoUn grave incidente stradale ha segnato la notte lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino. Erano circa le 4:00 del mattino quando Roberto D’Ambrosio, 42enne originario di San Giuseppe Vesuviano, ha perso il controllo della sua Renault Capture per motivi ancora da accertare. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 1, dove l’auto si è ribaltata dopo una carambola violenta. L’impatto è stato fatale e i sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di D’Ambrosio.

I Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Stradale sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il tratto autostradale interessato è rima chiuso temporaneamente per consentire il lavoro delle autorità, causando disagi alla viabilità durante le prime ore del mattino.

I funerali di Roberto D’Ambrosio si svolgeranno lunedì 4 novembre alle ore 11:30 presso il Santuario di San Giuseppe Vesuviano, dove la comunità si riunirà per dare l’ultimo saluto al loro concittadino.