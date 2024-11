Questa mattina le ruspe sono entrate in azione nel quartiere Cicerone a Castellammare di Stabia, per abbattere il bar “Castello”, chiuso ormai da tempo. La struttura, oggetto di ripetute violazioni urbanistiche nel corso degli anni, è stata ritenuta non sanabile dall’ufficio tecnico di Palazzo Farnese. Le operazioni, condotte in presenza delle forze dell’ordine e con l’area circostante completamente transennata, hanno garantito il regolare svolgimento dei lavori. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e vigili urbani.

L’ordinanza di demolizione era stata emessa dalla Commissione Straordinaria Prefettizia che ha retto le sorti di Palazzo Farnese fino allo scorso giugno. La Giunta, guidata dal sindaco Luigi Vicinanza, non ha ritenuto la struttura di interesse pubblico dando esecuzione alla demolizione. “La tutela del nostro patrimonio urbanistico e ambientale è una priorità, e come amministrazione comunale continueremo a operare con fermezza per garantire il rispetto delle regole e il ripristino della legalità” – ha commentato il sindaco Luigi Vicinanza.