Un nuovo episodio di furto scuote la provincia di Benevento, con i ladri che hanno preso di mira un frantoio a San Giorgio del Sannio, aggiungendo un altro colpo alla lunga lista di incursioni registrate in zona.

Il furto al frantoio

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno agito durante la notte, sottraendo un furgone carico di attrezzature da giardinaggio e ben 10 quintali di olio pronti per la consegna ai clienti. Nel bottino, i ladri hanno incluso anche attrezzi rubati non solo dal frantoio ma anche da un’abitazione vicina. Una volta assicuratisi il carico, si sono dileguati, facendo perdere le loro tracce.

Questo episodio segue un altro tentativo di furto ai danni di un frantoio nella stessa zona, sventato dall’attivazione di un sistema di allarme.

Un fenomeno in espansione

Gli episodi di furto si susseguono in tutta la provincia, con una frequenza che preoccupa sempre di più i residenti. Tra le aree più colpite spicca il Medio Calore, teatro di incursioni in abitazioni, negozi e attività commerciali, spesso durante le ore notturne, approfittando dell’assenza o del sonno delle vittime.

Altri casi recenti:

A Castelvenere, il sindaco è stato vittima di un tentativo di rapina ad opera di quattro sconosciuti con il volto coperto.

Nel capoluogo, in pieno giorno, un’avvocatessa ha scoperto il furto della sua cassaforte a muro, scardinata e portata via.

Impatto sulle comunità locali

Questi raid non solo rappresentano un danno economico per le vittime, ma generano un profondo senso di insicurezza. La violazione delle abitazioni e dei luoghi di lavoro colpisce al cuore la tranquillità delle persone, alimentando timori e richieste di maggiore tutela.