Una coppia di origini napoletane è finita sotto denuncia da parte della Polizia di Caserta per furto, dopo essere sorpresa a nascondere merce trafugata all’interno del passeggino del proprio figlio. L’episodio si è verificato in un noto centro commerciale della zona, dove i due hanno utilizzato il passeggino per occultare diversi articoli prelevati senza pagamento dai negozi presenti nella struttura.

La scoperta della refurtiva nel passeggino

Durante un controllo da parte degli agenti, insospettiti dall’atteggiamento della coppia, è emerso che nel passeggino erano nascosti numerosi oggetti, tra cui capi di abbigliamento e accessori di bigiotteria. Il valore complessivo della refurtiva è stimato in oltre 100 euro. La merce, fortunatamente, è recuperata e restituita immediatamente ai commercianti danneggiati.

Conseguenze legali per la coppia

La coppia è denunciata per il reato di furto e, oltre al procedimento penale, è stata anche destinataria di un provvedimento di foglio di via obbligatorio, emesso dalle autorità competenti. Questa misura impedirà loro di accedere nuovamente al comune di Caserta per un determinato periodo di tempo, come ulteriore deterrente contro eventuali comportamenti illeciti futuri.

Un caso che fa discutere

L’episodio ha suscitato l’attenzione sia per la modalità con cui è stato commesso il furto – sfruttando il passeggino del figlio per occultare la merce – sia per il contesto, ovvero un centro commerciale, luogo frequentato quotidianamente da numerosi cittadini. La vicenda sottolinea l’importanza dei controlli svolti dalle forze dell’ordine e della collaborazione con i commercianti per contrastare i furti nei luoghi pubblici.