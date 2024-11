Due persone sono state arrestate dai carabinieri con l’accusa di furto aggravato in abitazione, grazie all’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. L’ordinanza è stata emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica oplontina.

I Fatti

Gli episodi di furto risalgono all’estate scorsa, quando i due indagati hanno sottratto due biciclette elettriche a residenti nella periferia di Boscoreale.

Modus Operandi

Introduzione nei cortili delle abitazioni mediante forzatura dei cancelli.

Sottrazione delle biciclette in modo rapido per evitare di essere individuati.

Azioni pianificate, sfruttando momenti di scarsa sorveglianza delle vittime.

Uno dei furti è stato commesso in concorso tra i due, mentre l’altro è stato effettuato solo da uno dei responsabili.

Le Indagini

L’inchiesta è stata avviata dopo la denuncia presentata dalle vittime.

Videocamere di sorveglianza: le immagini raccolte dagli impianti privati hanno fornito prove determinanti.

Riconoscimento dei responsabili: i due ladri sono stati identificati direttamente dalle vittime grazie ai video.