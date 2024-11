La banda a bordo di un’Audi nera è in fuga dopo aver sfondato la barriera di un casello autostradale, scatenando un inseguimento che ha coinvolto i carabinieri. L’episodio si è verificato nella notte durante un controllo dei varchi autostradali della provincia di Avellino. Un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mirabella Eclano ha intercettato una Audi A6 di colore nero, ma, alla vista dei militari, l’automobilista ha improvvisamente effettuato una manovra repentina, eseguendo un testacoda, prima di darsi alla fuga in direzione Napoli, sulla A16.

Nel corso della fuga, la vettura ha abbattuto una delle barriere del casello autostradale di Grottaminarda, creando un ulteriore danno materiale. Nonostante l’intensità del momento, l’equipaggio dei carabinieri ha immediatamente attivato il protocollo per l’inseguimento, ma i malviventi sono riusciti a far perdere le loro tracce. Le forze dell’ordine stanno ora conducendo indagini per cercare di risalire all’identità dei fuggitivi e alle motivazioni che li hanno spinti a compiere tale gesto.

Questo episodio sottolinea ancora una volta l’importanza dei controlli stradali notturni effettuati dai carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, coordinati dal prefetto Rossana Riflesso. Le operazioni di presidio sono parte di un più ampio piano di sicurezza volto a contrastare attività illecite e garantire l’incolumità dei cittadini. La prontezza dei carabinieri nell’intervenire durante il controllo ha contribuito a mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza stradale, sebbene la banda sia riuscita a sfuggire per ora.